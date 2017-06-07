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Москва попала в число самых "пьющих" регионов России

Общество
7 июня, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Также в топе рейтинга оказались Магаданская область, Республика Коми и Сахалинская область. Меньше всего пьют в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Магаданская область, Москва, Республика Коми и Сахалинская область возглавили рейтинг российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения. Такие данные содержатся в докладе, подготовленном Роспотребнадзором.

"Территории с наиболее высокими значениями (объема продаж крепкого алкоголя на душу населения - прим. ТАСС): Магаданская область (14,1 л), г. Москва (13,3 л), Республика Коми и Сахалинская область (13,0 л)", - говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году". Самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии (0,1 л), Чечне (0,1 л), Кабардино-Балкарии (0,5 л), Северной Осетии (0,6 л).

В документе со ссылкой на данные Росстата отмечено, что за последние пять лет объемы продаж крепких алкогольных напитков (водка и ликероводочные изделия) в России снизились почти на 40% (с 10,9 л на душу населения в 2011 г. до 6,6 л в 2016 г.), а пива - почти на 25% (с 70,8 л в 2011 г. до 53,3 л в 2016 г.).

Больше всего пива, по данным Роспотребнадзора, употребляют в Московской области (94,9 л), Хакасии (84,3 л) и на Сахалине (82,8 л). Меньше всего - в Ингушетии (0,5 л), Дагестане (2,1 л) и Чечне (2,2 л).

Ранее Минздрав РФ выявил по итогам 2016 г. снижение потребления россиянами спиртного - на 0,2 литра на человека в пересчете на абсолютный алкоголь (по отношению к 2015 г.). Там подчеркнули, что такой тенденции способствует реализация мер по снижению масштабов злоупотребления спиртным и профилактике алкоголизма среди жителей страны.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собранным в 2011-2015 гг., Россия находится на четвертом месте по уровню потребления алкоголя в мире (14,5 литра) - после Молдавии (17,4 литра), Белоруссии (17,1) и Литвы (16,2).

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