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Мэр Москвы ответит в прямом эфире на вопросы пользователей "ВКонтакте"

Общество
7 июня, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Трансляция на официальной странице Собянина начнется 8 июня в 20:00 мск

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в прямом эфире. Об этом этом он сообщил на своей странице.

"В четверг, 8 июня, отвечу на ваши вопросы в прямом эфире #VKLive. Трансляция начнется в 20:00 мск, присоединяйтесь", - написал Собянин.

Трансляция будет вестись на официальной странице Собянина в социальной сети.

В августе 2016 года Сергей Собянин впервые принял участие в прямом эфире #VKLive. Тогда пользователи оставили свыше 5 тыс. комментариев. Среди тем, предложенных для обсуждения пользователями, - программа благоустройства "Моя улица", строительство метро и Московского центрального кольца, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, фестивальное движение в городе.

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