Путин намерен изучить проблемы дачников, чьи участки находятся вблизи трубопроводов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал внимательно изучить проблемы дачников, чьи участки расположены вблизи трубопроводов.

"По этим дачам обязательно надо посмотреть. Люди не должны страдать, конечно, если меняются какие-то нормативы", - указал глава государства на встрече с председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

Парламентарий сообщил об "огромном количестве" писем, поступающих депутатам от владельцев дач. По его словам, "проблема охватывает примерно до полутора миллиона дачных земельных участков наших городов". "Когда-то гражданам предоставляли земельные участки абсолютно легитимно, абсолютно законно, но где-то рядом проходили те или иные трубопроводы, как правило, либо газовые, либо нефтяные. Вдруг им сегодня говорят: вы знаете, требования изменились, и вы должны снести свои дачные домики, участки без всякой компенсации", - объяснил суть проблемы Миронов.

По его мнению, "здесь нужен государственный подход, нужно посмотреть, где-то можно за счет монополиста перенести газопроводы, где-то на самом деле можно просто изменить их оценку с точки зрения категорийности, сделать дополнительные укрепления". "Но в любом случае не перекладывать это просто на плечи законопослушных граждан, которые в свое время были ни при чем", - считает председатель "Справедливой России".