Росгвардия опровергла проведение массовых проверок владельцев оружия

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росгвардия опровергла проведение массовых внеплановых проверок владельцев оружия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, данная информация, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности.

"В связи с публикацией в некоторых СМИ сообщений о том, что по распоряжению директора Росгвардии генерала армии В.В. Золотова проводятся массовые внеплановые проверки владельцев оружия, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Проверки носят точечный характер и проводятся по информации о конкретных фактах нарушения правил хранения и использования оружия, поступившей от граждан", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что приведенные в подобных материалах СМИ комментарии должностными лицами Росгвардии не предоставлялись.

"Также информируем, что в полномочия Росгвардии не входят функции проверки медицинских учреждений на предмет их деятельности, в частности правомерности выдачи ими справок, необходимых для оформления лицензии на оружие. Вместе с тем, в целях предупреждения преступлений и правонарушений с использованием огнестрельного оружия, просим сообщать обо всех фактах нарушений законодательства в области оборота оружия в уполномоченные подразделения Росгвардии для своевременного реагирования", - заключили в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Росгвардия усиливает контроль за качеством хранения оружия его владельцами и прохождением медицинской комиссии при получении лицензии. Якобы соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Виктор Золотов.