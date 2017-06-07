Путин считает необходимым очень внимательно относиться к теме детского туризма

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вопросы организации детского туризма требуют очень аккуратного подхода. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
Парламентарий, возглавляющий также Федерацию спортивного туризма РФ, отметил, что в рамках этой организации "поставлена очень серьезная работа по подготовке маршрутов, подготовке инструкторов по обучению детей". "Я подготовил письмо, потом вам передам. Хотел бы попросить вашего одобрения более тесного взаимодействия с Русским географическим обществом (РГО), потому что у нас путешественники, у нас спортсмены, проекты в Русском географическом обществе. Думаю, что вместе мы могли бы решить многие вопросы", - обратился Миронов к Путину, возглавляющему попечительский совет РГО.
"По туризму, тем более детскому, - здесь нужно быть очень аккуратными, надо все проработать как следует", - ответил президент РФ, предложив обсудить эту и другие темы подробнее.