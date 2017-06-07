Добычу наваги впервые начнут в заливе Карского моря на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Добыча рыбы навага впервые начнется в Байдарацкой губе, крупнейшем заливе Карского моря, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ТАСС в среду сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

"В этом году в Байдарацкой губе начнут вылов наваги, но это будет пробная партия. До этого навага не добывалась в регионе, нашлись энтузиасты, закреплены рыбопромысловые участки", - сказали там, добавив, что об объемах добычи наваги говорить пока рано.

По данным департамента, условия для ловли и размножения этой морской рыбы в Байдарацкой губе (Карское море) подходящие.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2017 году планируется выловить более около 9 тыс. тонн рыбы. В 2014 году из-за истощения стада рыбы был введен запрет на вылов муксуна и нельмы, поэтому рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка.

Навага - северная морская рыба, принадлежащая к семейству тресковых, длина особей до 40 см. Дальневосточная навага встречается в России у арктических берегов Сибири и Урала.