Около 5 тысяч человек споют гимн и развернут флаг в День России на Поклонной горе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Центральный музей Великой Отечественной войны и общественные молодежные организации 12 июня проведут на Поклонной горе флешмоб с участием почти 5 тысяч человек. Вход в музей в этот день будет свободным, сообщил ТАСС директор музея Александр Школьник.

"Общественные молодежные организации нам дали предварительную цифру, что во флешмобе с пением Гимна России и разворотом огромного флага примут участие около 5 тысяч человек", - отметил Школьник.

Ко Дню России Музей ВОВ подготовил специальную программу и бесплатно откроет свои двери для всех желающих. "Мы стали инициаторами движения, чтобы в День России предоставить возможность посетителям бесплатно прийти в музей. Это поможет людям лучше почувствовать праздник. Практически все наши научные сотрудники, экскурсоводы, специалисты фонда - все, кто знает нашу экспозицию, будут в этот день на рабочем месте, будут помогать посетителям музея глубже осваивать историю Великой Отечественной войны", - пояснил директор.

В музее надеются привлечь несколько десятков тысяч посетителей, уточнив, что бесплатным посещением внутренних экспозиций 9 мая воспользовались 30 тысяч человек, на открытой площадке - 50 тысяч гостей.

12 июня в музее будет работать специальная выставка "Символы России", пройдут концерты. "В нашем главном зале - Зале славы - для экскурсий работает инсталляция: на стенах и потолке идет 10-минутный аудиовизуальный рассказ "Дорога к Победе". Он особенно нравится детям, но и взрослые не остаются равнодушными. В День России запись будет демонстрироваться каждый час", - отметил глава площадки.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

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