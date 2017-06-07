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АСИ наняло на работу робота для реализации новых проектов

Общество
7 июня, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Робота назвали НеТИк - Национальная технологическая инициатива

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) расширило команду направления "Молодые профессионалы" для тиражирования практик агентства в регионах России, развития Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой экономики, а также других стратегических задач. Среди особых сотрудников - робот НеТИк. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.

"В этот раз благодаря проведенному весной открытому отбору команда расширилась значительно, это и специалисты экстракласса, и совсем молодые сотрудники, в которых мы верим и которые будут расти вместе с нами - им доверено ведение отдельных проектов. Самому юному новичку АСИ всего 16 лет, но мы видим его руководителем одного из наших проектов", - сказал он.

Песков отметил, что в этом году агентство даже взяло на работу робота. "Мы назвали его НеТИк (Национальная технологическая инициатива) - он будет встречать участников мероприятий в московском креативном пространстве "Точке кипения". Если серьезно, то сейчас работы по направлениям "Молодых профессионалов" станет кратно больше - это и тиражирование "Точек кипения" по стране, и развитие департамента Национальной технологической инициативы, и усиление коммуникаций по всем направлениям работы направления "Молодых профессионалов" агентства", - уточнил собеседник агентства.

По данным АСИ, на должность заместителя директора направления "Молодые профессионалы" назначена Ирина Гордина-Невмержицкая.

Евгений Колчев станет заместителем руководителя проектного центра, Ольга Зайцева займет место руководителя проектов.

В проектном центре по интеграции Национальной технологической инициативы с программой "Цифровая экономика" руководителем стал Руслан Карманный, развивать сеть "Точка кипения" будет Мария Долгих и Любовь Кириенко. Дмитрий Благинин, ученик 10 класса, будет руководить цифровой платформой талантов, Кирилл Конев и Александрина Клюс займутся продвижением НТИ. 

Все руководители проектных центров прошли открытый отбор.

Об АСИ

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" оказывает поддержку коммерческим, социальным и образовательным проектам в части преодоления административных и нормативно-правовых барьеров, проведения всесторонней экспертизы и привлечения финансирования (через финансовые институты и институты развития).

Отдельное направление - системные проекты по улучшению инвестиционного климата, кадровому обеспечению промышленного роста, дополнительному образованию детей и обеспечению нового качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

АСИ также участвует в реализации Национальной технологической инициативы.

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