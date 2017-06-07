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Путин подписал закон об использовании сетей связи для оповещения населения о ЧС

Общество
7 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Как отмечалось ранее, цель закона - повышение эффективности системы реагирования угрозы возникновения ЧС

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Документ, принятый Госдумой 26 мая и одобренный Советом Федерации 31 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом закрепляется за операторами связи "обязанность по передаче пользователям услугами связи, а в случае оказания услуг связи для целей эфирного наземного телевизионного вещания и (или) радиовещания - передаче в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите".

Как отметил ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров, закон направлен на повышение эффективности системы реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и возникающие чрезвычайные ситуации, создание дополнительных условий для своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях через сети связи и СМИ.

"Природная катастрофа в Москве показала, что население крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах", - подчеркнул сенатор. "Мы, к сожалению, недавно потеряли жизни людей. Чтобы впредь этого не допустить, мы принимаем этот закон, чтобы всеми доступными способами (средствами мобильной связи, радио- и телевещания) информировать население о возможных природных катаклизмах либо других чрезвычайных ситуациях", - заключил он.

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