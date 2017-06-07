Результаты ОГЭ 42 школьников аннулированы в Ярославле по вине учителя

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку аннулированы у 42 девятиклассников в Ярославле из-за нарушения педагогом правил проведения испытания. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Во время экзамена по русскому языку у девятиклассников в Заволжском районе Ярославля педагог нарушила правила проведения испытания - выносила работы из аудитории. Результаты экзаменов 42 человек пришлось аннулировать", - говорится в сообщении. ОГЭ по русскому языку школьники Ярославля писали 30 мая.

Факт нарушения был зафиксирован общественными наблюдателями и подтвержден результатами служебного расследования главной экзаменационной комиссии. По данным пресс-службы, в результате отстранены от работы руководитель пункта проведения экзамена, организаторы. Рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности по ч. 4 ст. 19.30 КоАП ("Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса").

Школьники смогут пересдать экзамен в резервный день 20 июня. В 2017 году в регионе ОГЭ сдают свыше 11 тыс. девятиклассников.