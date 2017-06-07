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В Петербурге из-за Исаакия ужесточают требования к инициаторам референдумов

Общество
7 июня, 15:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, июня. /ТАСС

Предлагается увеличить минимальную численность группы, необходимой для инициирования референдума, с 15 до 300 человек

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© Владимир Смирнов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга поддержало увеличение в 15 раз, с 20 до 300 человек минимальной численности группы, необходимой для инициирования общегородского референдума. За поправку в закон "О референдуме Санкт-Петербурга" проголосовали 38 из 50 депутатов, поправка была внесена на стадии второго чтения. Одной из причин авторы документа называют референдум о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

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"Мы были одними из последних субъектов, которые держали эту численность на минимальном уровне. Но мы столкнулись с ситуацией, когда институт референдума из-за минимальной численности стал использоваться в каких-то непонятных пиар-целях, не для того чтобы провести референдум, а чтобы попиариться на этой идее", - сообщил ТАСС до голосования глава фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.

По его словам, увеличение численности инициативной группы позволит избежать "девальвирования института референдума". "Инициатива (референдума) по Иссакиевскому собору - это пиар-инициатива. Да, это важный вопрос для города, но в соответствии с федеральным законодательством проведение референдума по этому вопросу невозможно. Она выдвинута сугубо в пиар-целях, потому что инициаторы это прекрасно понимают, что это невозможно", - добавил он.

Ранее Заксобрание в очередной раз не стало включать в повестку заседания вопрос о проведении референдума по проблеме передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), который пытались внести "с голоса". На двух заседаниях в мае депутаты большинством голосов снимали этот вопрос с повестки дня. Как сообщил тогда спикер Вячеслав Макаров, по регламенту законодательного органа депутаты имеют право не рассматривать этот вопрос по существу, если большинство высказывается против.

Единственный референдум в истории Северной столицы прошел в 1991 году, когда Ленинграду было возвращено историческое название - Санкт-Петербург.

Споры вокруг Исаакия

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Второго июня 2017 года губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что передача собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, но в Смольный оно по настоящее время не поступило.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.

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