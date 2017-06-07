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Теплоход "Генерал Ватутин" прибудет в Ростов-на-Дону 8 июня

Общество
7 июня, 17:08 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 7, июня. /ТАСС

До прибытия теплохода в порт необходимо уладить некоторые формальности, сообщил глава оператора речных круизов "Инфофлот" Александр Сахаров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Украинский теплоход "Генерал Ватутин", который был продан новому владельцу и отправился в Россию, находится в Азовском море и прибудет в Ростов не раньше 8 июня, так как улаживаются формальности. Об этом сообщил в среду ТАСС глава оператора речных круизов "Инфофлот" (будет продавать туры на теплоход) Александр Сахаров, который сейчас находится на борту теплохода.

"Прибудем в Ростов мы не раньше, чем завтра (8 июня), сейчас мы идем по Таганрогскому заливу, находимся рядом с Ростовом. Но сейчас есть вопросы улаживания формальностей, это займет время до завтра, физически в Ростове мы можем быть уже сегодня вечером. Сейчас ждем указаний, где нам встать. Может быть, определят стоять в рейде возле порта", - сказал он.

Сахаров отметил, что собственником теплохода является российский представитель сейшельской компании Skypoint Limited, образованной в 2013 году. По его словам, это первый опыт сейшельской компании по работе с круизными судами. Компания планирует эксплуатировать судно на российских реках через дочернюю структуру в России. Название российской структуры Сахаров не уточнил.

Накануне украинские СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о том, что "Генерал Ватутин" якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской печати массовые спекуляции и подозрения в госизмене. Президент бывшего арендатора судна, круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов сообщил, что судно было перепродано, после чего новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону. В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что теплоход прошел пограничный контроль, позже выяснилось, что с 2018 года судно будет обслуживать российских туристов на речных круизах.

"Генерал Ватутин" был построен в Германии, судну больше 30 лет. Четырехпалубный лайнер, способный вместить до 280 пассажиров, займет на речном круизном рынке России сегмент "выше среднего".

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