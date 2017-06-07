Дочернюю компанию Coca-Cola оштрафовали за сброс отходов в реку Клязьма

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к административной ответственности принадлежащую Coca-Cola компанию "Мултон" (производитель соков Rich, "Добрый") за сброс загрязняющих веществ с завода компании в Щелково в подмосковную реку Клязьма. Об этом говорится в сообщении министерства.
"Инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области привлекли к административной ответственности АО "Мултон", эксплуатирующее завод по производство соков и фруктовых напитков в городе Щелково. Компания в отсутствие разрешительных документов осуществляет сбросы в реку Клязьма", - говорится в сообщении.
Компания обязана оплатить штраф в 50 тысяч рублей и в кратчайшие сроки получить новый документ на пользование водным объектом, отмечается в сообщении.
Завод АО "Мултон" в Щелково - предприятие площадью более 11 га и производительностью около 700 млн литров в год. На заводе действуют 17 линий, собственный научно-исследовательский центр, микробиологическая лаборатория и логистический комплекс вместимостью 35 тыс. палетомест, к которому подведена собственная железнодорожная ветка.