ОНФ просит мэра Москвы присвоить имя Виталия Чуркина одной из школ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Активисты общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой присвоить столичной гимназии №1522 имя выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе движения.

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля этого года. 24 февраля Чуркин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.

"История московской гимназии №1522 тесно связана с именем выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина. Здесь прошли его школьные годы, и после выпуска он всегда поддерживал связь с родной гимназией. Московский штаб ОНФ в рамках проекта "Имя героя - школе" обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении гимназии имени знаменитого выпускника", - говорится в сообщении.

"Виталий Иванович (Чуркин) был выдающимся человеком, до последнего дня нес службу и останется в истории российской дипломатии. Его родная гимназия хочет почтить его память, наша задача - помочь в этом", - приводит пресс-служба ОНФ слова сопредседателя московского штаба народного фронта, ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова.

В ОНФ подчеркнули, что преподаватели, ученики и родители гимназистов единогласно выступили с предложением о присвоении имени дипломата гимназии. Данную инициативу также поддержала вдова дипломата Ирина Чуркина и МИД России. "Он был истинным патриотом и гражданином, защитником мира, мастером дипломатии, совершенно необходимо увековечить его память", - отметил член московского штаба ОНФ, профессор МГИМО Юрий Вяземский.