Почти половина арктических поселков в ЯНАО оснащена системой учета производства алкоголя

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Почти половина арктических поселков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) оснащена Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), созданной для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Все организации, осуществляющие торговлю в городах, подключены к единой информационной системе. В сельских поселениях Урала она работает пока в тестовом режиме. На Ямале к системе в части фиксации продаж подключено 47,4% сельских магазинов", - сказали там. Для сравнения в Свердловской области 99% точек продажи в селах оснащены ЕГАИС.
По данным властей, на Ямале розничную продажу алкогольных напитков сегодня ведут 418 организаций в 793 магазинах, из них 164 торговые точки находятся в поселках. "Благодаря ЕГАИС, в регионе удалось существенно повысить эффективность работы по выявлению продукции, находящейся в нелегальном обороте. За полтора года изъято более 15 тыс. бутылок, оклеенных поддельными акцизными и специальными марками, возбуждено 13 уголовных дел. Кроме того, в Росалкогольрегулирование была направлена информация в отношении шести организаций, оптом поставлявших на Ямал спиртные напитки с внешними признаками контрафакта", - уточнили там.
Власти отметили, что основной проблемой внедрения ЕГАИС остается приобретение и установка контрольно-кассовой техники. "Организации, не успевшие приобрести специальное оборудование заранее, поставлены в очередь на его поставку и установку", - подчеркнули в пресс-службе.
Внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы, созданной для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции, с 1 июля 2017 года станет обязательной нормой для сельских магазинов. По данным Росалкогольрегулирования, благодаря ЕГАИС станет понятно, сколько алкоголя продается в селах и каким спиртным напиткам отдают предпочтение местные жители. Эти показатели находятся в "серой зоне", а различные ведомства и службы не имеют полного представления о том, каков уровень потребления алкоголя в селах.