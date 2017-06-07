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Непромаркированные лекарства уйдут с российского рынка через шесть лет

Общество
7 июня, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Маркировка лекарственных препаратов должна стать обязательной для всех производителей к концу 2018 года

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Все лекарственные препараты на российском рынке в течение шести лет будут промаркированы, после истечения этого срока они не смогут обращаться на рынке. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Маркировка лекарственных препаратов должна стать обязательной для всех производителей к концу 2018 года.

"Максимальные сроки годности лекарственных препаратов доходят до пяти лет. Исходя из этого, мы планируем, что после обязательного введения маркировки еще в течение пяти лет могут оставаться в обороте единичные непромаркированные фармпрепараты", - сказал он.

Пилотный этап

На данный момент в РФ запущен пилотный проект маркировки лекарственный средств, реализующихся в стране. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, эта система позволить полностью избавиться от фальсификатов и недоброкачественной лекарственной продукции во всех регионах.

Первый этап пилотного проекта продлится до июня 2017 года. "В течение четырех месяцев будет доработано программное обеспечение, произведена его установка на промышленном контуре, и предоставлен участникам эксперимента доступ к системе", - уточнили в Росздравнадзоре.

 

 

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