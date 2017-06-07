Непромаркированные лекарства уйдут с российского рынка через шесть лет

Панченко считает, что ФК "Динамо" с нынешним составом может бороться за чемпионствоСпорт 7 июня, 17:31
"Гоголь не знал России": 10 неожиданных фактов о "Мертвых душах"Культура 7 июня, 17:30
Плишкова сыграет с Халеп в полуфинале Roland GarrosСпорт 7 июня, 17:27
РЖД рассчитывают привлечь до 130 млрд руб. на ВСМ у российских и иностранных фондовТранспорт 7 июня, 17:19
Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций по футболуСпорт 7 июня, 17:09
Около 100 чилийских болельщиков бесплатно посетят футбольный матч с россиянамиСпорт 7 июня, 17:07
Источник: Измайлов останется вице-президентом ФК "Спартак"Спорт 7 июня, 16:54
Источник: "Спартак" предложил Зобнину новый контракт на четыре годаСпорт 7 июня, 16:43
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. ДосьеБиографии и справки 7 июня, 16:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Все лекарственные препараты на российском рынке в течение шести лет будут промаркированы, после истечения этого срока они не смогут обращаться на рынке. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Маркировка лекарственных препаратов должна стать обязательной для всех производителей к концу 2018 года.
"Максимальные сроки годности лекарственных препаратов доходят до пяти лет. Исходя из этого, мы планируем, что после обязательного введения маркировки еще в течение пяти лет могут оставаться в обороте единичные непромаркированные фармпрепараты", - сказал он.
На данный момент в РФ запущен пилотный проект маркировки лекарственный средств, реализующихся в стране. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, эта система позволить полностью избавиться от фальсификатов и недоброкачественной лекарственной продукции во всех регионах.
Первый этап пилотного проекта продлится до июня 2017 года. "В течение четырех месяцев будет доработано программное обеспечение, произведена его установка на промышленном контуре, и предоставлен участникам эксперимента доступ к системе", - уточнили в Росздравнадзоре.