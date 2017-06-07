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Интернат имени Доктора Лизы под Владимиром откроется в сентябре

Общество
7 июня, 17:24 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Как сообщила губернатор Владимирской области Светлана Орлова, на открытие планирует приехать глава Минтруда Максим Топилин

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ВЛАДИМИР, 7 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Интернат имени Елизаветы Глинки откроется во Владимире в сентябре, сообщила в среду журналистам губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Срок - сентябрь. Хороший там интернат получается, это еще одно хорошее учреждение, которому люди будут радоваться. Из Минтруда РФ хотел министр (Максим Топилин) приехать", - сказала Орлова.

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Ранее открытие интерната планировалось летом текущего года. В марте депутаты Законодательного собрания Владимирской области единогласно приняли закон о присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих особые заслуги перед областью. Поводом для его принятия стала инициатива руководства области назвать строящийся в регионе дом-интернат в честь погибшей в катастрофе Ту-154 в декабре 2016 года главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Администрация области уже получила разрешение на присвоение имени от ее родственников.

О намерении присвоить имя Елизаветы Глинки новому интернату 28 декабря 2016 года ТАСС сообщил вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.

Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Всего в результате трагедии погибли 92 человека, среди них 64 участника ансамбля имени Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов, военнослужащие, представители СМИ, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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