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Вертолет со спасателями из Салехарда прибыл в затопленное село на Ямале

Общество
7 июня, 17:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

В селе Огворт подтопило восемь домов и 23 придворовые территории

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вертолет со спасателями прибыл из Салехарда в село Овгорт Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где из-за паводка подтопило жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Из Салехарда в село Овгорт прибыл вертолет Ми-8 со спасателями главного управления МЧС России по ЯНАО и Ямалспаса. Проводятся мероприятия по отсыпке и укреплению дамбы. В село Овгорт из села Мужи прибыл катер с двумя мотопомпами и мешками с песком, также прибыл катер с двумя автомобилями "Урал" и погрузчиком. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за теплой погоды произошло таяние ледников, приток воды в горные ручьи, впадающие в реку Сыня, и произошло подмывание береговой части села Овгорт. Незначительно подтопленными оказались восемь домов и 23 придворовых территорий.

Ранее сообщалось, что в селе Овгорт развернут пункт временного размещения, в нем находятся восемь человек, остальные местные жители разместились у родственников. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Мониторинг паводковой обстановки организован круглосуточно.

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