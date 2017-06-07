Аэропорт в Иванове станет международным

ИВАНОВО, 7 июня. /ТАСС/. Аэропорт Южный, который находится в городе Иваново, получит статус международного, в нем откроется пункт пропуска через государственную границу. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

"Правительство РФ приняло решение об открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорте Южный. Это открывает для региона целый ряд перспектив", - сказал Коньков.

Он добавил, что "аэропорт сегодня готов к принятию международных рейсов, а взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты практически всех типов". "Сейчас необходимо осуществить проектирование и техническое оснащение аэропорта, а также потребуется реконструкция аэровокзала, организация пограничного, таможенного и других видов контроля для того, чтобы полноценно обслуживать международные рейсы", - пояснил губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Ивановской области, предполагается, что все процедуры по переходу аэропорта на обслуживание международных рейсов займут около полутора лет.

Ранее первый заместитель директора аэропорта Николай Субботин рассказал ТАСС, что в текущем году в аэропорте введен в строй интроскоп - рентгенотелевизионный прибор для бесконтактного досмотра предметов пассажиров на входе в аэропорт. "Наличие интроскопа является обязательным условием для международного аэропорта. Пока ивановский аэропорт обслуживает только внутренние перелеты, мы готовимся к тому, что наш аэропорт станет международным", - сказал замдиректора.

Аэропорт Южный - аэропорт федерального значения в городе Иваново. Расположен в 7 км к юго-западу от центра города. В 2008 году аэропорт возобновил свою работу после масштабной реконструкции. Перестроена взлетно-посадочная полоса, благодаря чему сегодня аэропорт способен принимать самолеты со взлетной массой до 200 тонн, а также вертолеты всех типов