Вертолет доставил на лечение в Москву тяжелобольную пациентку из Липецка

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС доставил тяжелобольную пациентку из Липецкой области на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

"В целях своевременного оказания медицинской помощи проведена санитарная эвакуация тяжелобольной пациентки из Липецкой городской больницы № 1 в ГКБ № 52 департамента здравоохранения города Москвы", - сказали в региональном главке МЧС.

Вертолет оснащен медицинским модулем, а также специальной аппаратурой, которая позволяет контролировать состояние тяжелобольной пациентки во время перелета и оказывать ей всю необходимую медицинскую помощь.

Борт доставил пациентку на аэродром Мячково Московской области. Оттуда бригада врачей ЦЭПМ перевезет ее для дальнейшего лечения в городскую клиническую больницу № 52 Москвы.

В свою очередь руководитель Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации Михаил Кецкало ГКБ № 52 рассказал, что бригада врачей прибыла в Липецк 7 июня ночью. "Благодаря хорошему взаимодействию МЧС с управлением здравоохранения области и Минздравом, а также с департаментом Москвы была организована эвакуация пациентки", - сказал он.