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Росздравнадзор проверит факт смерти балетмейстера Мариинского театра в кресле стоматолога

Общество
7 июня, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что следственные органы проверят частную клинику, в которой скончался артист

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Сергей Вихарев

Сергей Вихарев

© Александр Куров/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Территориальное управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу проведет проверку по факту гибели артиста и балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева на приеме у стоматолога. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что следственные органы проверят частную клинику, в которой скончался артист и балетмейстер Вихарев.

"Территориальное управление ведомства по Петербургу начнет проверку", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, проверка надзорного ведомства займет не менее двух недель.

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