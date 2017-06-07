Росздравнадзор проверит факт смерти балетмейстера Мариинского театра в кресле стоматолога

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Территориальное управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу проведет проверку по факту гибели артиста и балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева на приеме у стоматолога. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что следственные органы проверят частную клинику, в которой скончался артист и балетмейстер Вихарев.
"Территориальное управление ведомства по Петербургу начнет проверку", - сказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, проверка надзорного ведомства займет не менее двух недель.