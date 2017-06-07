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Минприроды предлагает запретить держать дома опасных и ядовитых животных

Общество
7 июня, 19:10 UTC+3

Глава министерства Сергей Донской заявил, что законопроект об ответственном обращении с животными готов к рассмотрению во втором чтении в Госдуме

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минприроды России предлагает ввести законодательный запрет на содержание дома хищных и ядовитых животных. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По его словам, законопроект об ответственном обращении с животными готов к рассмотрению во втором чтении в Госдуме.

"Мы предлагаем установить перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Среди них опасные, хищные, ядовитые животные, содержание которых в жилых домах вызывает общественный резонанс", - отметил министр.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что закон о жестоком обращении с животными, одобренный в первом чтении еще в 2011 году, будет принят парламентом до конца летней сессии 2017 года. Второе чтение запланировано на 14 июня.

Говоря о предложении депутата Госдумы Олега Шеина об ужесточении наказания по статье "Жестокое обращение с животными" с двух до шести лет лишения свободы, глава Минприроды отметил, что "необходимо сначала четко установить состав правонарушения, который сегодня не прописан в законе".

"Нужно установить порядок как государственного, так и общественного контроля за соблюдением требований закона. Уголовная ответственность должна быть соразмерна тяжести преступления", - подчеркнул он.

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