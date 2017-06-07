Главный нарколог РФ не согласен с тем, что Москва - один из самых "пьющих" регионов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Главный нарколог РФ Евгений Брюн не согласился с утверждением, что Москва является одним из самых "пьющих" регионов страны. Об этом он сказал ТАСС, комментируя соответствующий доклад Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал доклад, в котором говорится, что Магаданская область, Москва, Республика Коми и Сахалинская область возглавили рейтинг российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения. Такие данные ведомство связывает с объемами продаж крепких спиртных напитков на душу населения.

"Объем продаж - это не значит "выпито". Люди могут закупаться впрок. По нашим данным, как раз все наоборот: пьют меньше, отравлений меньше, смертей от алкоголя меньше, за последние два-три года на 30% снижение отравлением алкогольной продукцией. Это объективный показатель - значит, что меньше пьют", - сказал он.

Брюн также отметил, что существует "продажный алкоголь, а есть самодельный, и сколько его выпивают, одному богу известно, особенно в деревнях и в малых городах". "А про Москву могу точно сказать - пить стали меньше. Это скрыть невозможно, это выезды скорой помощи к людям, которые перебрали алкоголя", - сказал он.

Главный нарколог страны подчеркнул, что очень трудно выявить самый "пьющий" регион России. "В каждом регионе есть "пьющие" и "менее пьющие" районы. Чем богаче и крупнее город, тем меньше пьют: есть работа, есть деньги, куда их потратить, есть досуг. А там, где этого ничего нет, там другое дело: как правило, это Севера, где холодно, города численностью менее 30 тыс. населения достаточно сильно поражены потреблением алкоголя", - сказал собеседник агентства.

Рейтинг Роспотребнадзора

В докладе Роспотребнадзора говорится, что в 2016 году в Магаданской области объем продаж крепкого алкоголя на душу населения составил 14,1 литра, в Москве - 13,3 литра, в Республике Коми и Сахалинской области - 13,0 литра. Самые низкие показатели в Ингушетии и Чечне (0,1 литра), Кабардино-Балкарии (0,5 литра), Северной Осетии (0,6 литра).

В документе отмечается со ссылкой на данные Росстата, что за последние пять лет объем продаж крепких алкогольных напитков (водки и ликеро-водочных изделий) в России снизился почти на 40% (с 10,9 литра на душу населения в 2011 году до 6,6 литра в 2016 году), а пива - почти на 25% (с 70,8 литра в 2011 году до 53,3 литра в 2016 году).

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собранным в 2011-2015 годах, Россия находится на четвертом месте по уровню потребления алкоголя в мире (14,5 литра) - после Молдавии (17,4 литра), Белоруссии (17,1 литра) и Литвы (16,2 литра).