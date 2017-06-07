МГУ вернулся в первую сотню рейтинга лучших вузов планеты по версии Quacquarelli Symonds

ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Московский государственный университет им. Ломоносова вернулся в первую сотню лучших университетов мира рейтинга британской компании Quacquarelli Symonds. Об этом говорится в опубликованном в 14-й раз исследовании QS World University Rankings 2018, включающем в себя в общей сложности 965 лучших мировых вузов.

МГУ удалось подняться на 13 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом и, заняв 95-ю строчку, впервые с 2010 года оказаться в первой сотне рейтинга. В целом в список лучших вузов мира вошли сразу 24 российских вуза, причем два их них - санкт-петербургский ИТМО и Самарский национальный исследовательский университет - впервые.

Вузы из РФ идут вверх по рейтингу

Примечательно, что 14 из 22 российских учебных заведений удалось улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом. Так, например, Санкт-Петербургский государственный университет поднялся на 240-ю строчку, Новосибирский государственный университет - на 250-ю, Московский государственный технический университет имени Н.Э Баумана - на 291-ю, а Томский государственный университет - на 323-ю позицию.

Среди первых 500 лучших вузов планеты оказались следующие российские вузы: Московский государственный физико-технический институт (355), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (оба - 373), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (382), Томский политехнический университет (386), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (401-410), Казанский федеральный университет (441-450), Уральский федеральный университет (491-500).

В рейтинге также представлены Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и Российский университет дружбы народов (оба - 501-550), Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Южный федеральный университет (оба - 551-600), Дальневосточный федеральный университет и Университет ИТМО (обе - 601-650), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (701-750). В группе вузов с 801 по 1000 строчку расположились Новосибирский государственный технический университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Воронежский государственный университет.

Успех программы "5-100" и не только

По мнению экспертов, улучшившиеся показатели российских вузов в рейтинге свидетельствуют о эффективности выбранной властями РФ стратегии по повышению конкуренции российского образования. В этой связи упоминается программа "5-100", нацеленная на то, чтобы к 2020 году не менее пяти российских университетов вошли в топ-100 ведущих мировых центров высшего образования. В то же время, одной этой программой объяснить произошедший рост нельзя.

"Второй год подряд российские вузы демонстрируют рост в глобальном рейтинге QS, что является очередным подтверждением тому, что выбранная в 2012 году политика на повышение международной конкурентоспособности российского образования действительно работает, - рассказала корр. ТАСС региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. - Причем, работает она не только для участников проекта 5-100, каковых в QS World University Rankings нынче насчитывается 15, но и для других университетов".

При этом Зайцева отметила хорошее движение наверх рейтинга региональных российских вузов. "Если успех МГУ, впервые с 2010 года вернувшегося в топ 100, не очень удивителен и отчасти ожидаем, то прогресс томских и новосибирских университетов, а также других региональных вузов - Воронежского, Нижегородского, Уральского, Саратовского университетов и других весьма показателен, - сказала она. - Особенно хочется отметить Новосибирский государственный университет, занявший в этом году 250-е место, и Томский государственный университет, поднявшийся до 323-го места".

При этом представитель QS обратила внимание на то, что это достижение особенно значимо, если принять во внимание, что демонстрировать рост в верхних эшелонах рейтинга всегда сложно. "Оба вуза растут широкими шагами, что весьма непросто по мере приближения к вершине, где конкуренция становится особенно жесткой. Несмотря на это, Новосибирский государственный университет вырос на 41 позицию, а Томский государственный университет - на 54, это очень приличные "прыжки" в рамках Топ-400, самые большие среди россиян"

Мировые лидеры

Возглавил же рейтинг, как и в прошлом году, Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. Вузы, расположившемся на позициях с 1 по 4 также из США, это Стэнфордский университет (2), Гарвардский университет (3), Калифорнийский технологический институт (4). Остальная первая десятка выглядит следующим образом: Кембриджский университет (Великобритания, 5), Оксфордский университет (Великобритания, 6), Университетский колледж Лондона (Великобритания, 7), Имперский колледж Лондона (Великобритания, 8), Университет Чикаго (США, 9) и Швейцарский федеральный технологический институт (10).

Изменение методологии

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

В этом году методология была немного изменена. Во- первых, если раньше при подсчете веса голосов работодателей соотношение между иностранным и отечественным было 70 на 30, то с этого года - 50 на 50. Во-вторых, был изменен библиометрический показатель. "Раньше пятилетнее окно анализа публикаций и цитирований было идентичным, сейчас же мы сдвинули публикации на год назад, захватывая таким образом больше цитат, приходящихся на более свежие статьи", - сообщила Зайцева.