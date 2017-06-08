Второй Форум социальных инноваций регионов открывается в Красногорске

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Второй Форум социальных инноваций регионов, на котором будут представлены все 85 субъектов России, пройдет 8 и 9 июня в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов форума.

Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. По итогам форума делегаты выработали рекомендации по совершенствованию законодательства и эффективной реализации социальной политики органами исполнительной власти.

В этом году организаторами форума выступают Совет Федерации, Минэкономразвития, Минтруд, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.

На открытии выступят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Ольга Голодец.

Дискуссии на высоком уровне

В 14:00 мск начнется работа на дискуссионных площадках, посвященных повышению качества социальных услуг, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, развитию менеджмента и роли бизнеса в устойчивом социальном развитии регионов. В обсуждении примут участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

Всего в рамках форума будут работать четыре дискуссионные площадки. Первая будет посвящена роли инноваций в повышении качества социальных услуг, вторая - участию негосударственных организаций в социальной сфере и поддержке НКО, третья - роли бизнеса в социальном развитии регионов, четвертая - управлению и менеджменту в социальной сфере.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила ТАСС, что предстоящий форум направлен на то, чтобы регионы могли обменяться опытом по внедрению эффективных социальных проектов.

"Сегодня активность регионов во внедрении социальных инноваций и поддержке социального предпринимательства важна как никогда. Именно негосударственный сектор зачастую выступает источником передовых и эффективных решений, которые при значимом социальном эффекте снижают также и нагрузку на бюджет. И такая работа во многих субъектах РФ ведется", - сказала она.

Также на форуме будет работать специализированная выставка, на которой будут представлены наиболее удачные инновационные проекты регионов в социальной сфере. Лучшие инициативы будут удостоены наград первой Российской премии "Социальные инновации".