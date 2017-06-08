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В карельском Олонце в честь Дня республики пройдут выставки, мастер-классы и представления

Общество
8 июня, 0:35 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Карелии 8 июня исполнится 97 лет

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ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Более 30 праздничных мероприятий, среди которых театрализованные представления, выставки, мастер-классы и выступления артистов, пройдут 10 июня в старинном городе Олонец в честь Дня Республики Карелия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Олонецкого муниципального района.

Карелии 8 июня исполнится 97 лет, в этот день в 1920 году было принято решение о создании трудовой коммуны Карелии. День Республики Карелия ежегодно отмечается с 1999 года. Для удобства жителей и гостей региона основные праздничные мероприятия состоятся в субботу, 10 июня.

"10 июня День Карелии примет один из древнейших городов республики - Олонец. Здесь пройдут главные торжества, посвященные празднику. В программе более 30 мероприятий: театрализованные представления, выставки, ярмарки, соревнования, фестивали, яркие шоу и многое другое", - сказал собеседник агентства.

В этот день, в частности, подведут итоги фестиваля деревянных скульптур. Состоятся спецгашение посвященной Дню Республики почтовой марки и презентация памятной монеты серии "Древние города России" номиналом в 10 рублей, которая посвящена Олонцу. Также будет работать выставка-презентация муниципальных районов республики, которая расскажет об их истории, достижениях, промышленности, производстве и туризме, а также ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, продукции местных производителей. На Малой сцене пройдет театрализованное представление с участием самодеятельных коллективов республики.

"Наш сказочный зимний волшебник, карельский морозец Паккайне будет проводить мастер-классы по национальной игре кюккя - карельские городки. Все желающие смогут принять в них участие", - отметила замглавы администрации Олонецкого национального района Елена Бруссуева Бруссуева.

По данным сайта регионального правительства, Олонец - это один из древнейших населенных пунктов на севере России, первое письменное упоминание о нем относится к 1137 году. В нем проживают более 8 тыс. человек. Олонец по праву может считаться центром национальной культуры Карелии, так как он единственный из городов республики, в котором более 60% населения составляют карелы.

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