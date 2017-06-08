Дальневосточный медиасаммит начал работу во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС /. Дальневосточный медиасаммит начал в четверг работу в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. Он собрал более 3,2 тыс. журналистов, работников пресс-служб, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока. В течение двух дней они будут обсуждать актуальные проблемы региональных СМИ, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В фокусе - Дальний Восток

Участники церемонии открытия единодушно сошлись в том, что главной темой обсуждения должно стать развитие Дальнего Востока и роль СМИ в освещении происходящих здесь перемен. "Этот форум призван помочь выстроить конструктивный диалог между властью, общественностью и СМИ. Это и встречи со старыми друзьями, и новые знакомства", - отметила член Совета федерации Людмила Талабаева.

По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, СМИ должны сыграть главную роль в создании привлекательного образа Дальнего Востока. "У нас сегодня реализуются проекты аналогов которым нет. Это ТОРы, Свободный порт Владивосток. Их цель - сделать край привлекательным для жителей России, иностранных туристов и бизнесменов, но главное - для самих жителей края. Демонстрация новых достижений экономической политики является главной темой форума, и СМИ играют тут определяющую роль. Но важно не только про проекты говорить, но и знакомить с регионом в целом", - отметил губернатор.

С ним согласен и председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. "У нас в стране есть такая проблема-вопрос - с чего начинается Россия? То есть с Дальнего Востока и Сибири. И это не просто слова, не просто география. Видя, как развивается ваш город, я бы хотел, чтобы Владивосток представлял весь Дальний Восток", - подчеркнул он.

Знаковое событие запечатлели на открытке

"Почта России" выпустила открытку, посвященную открывшемуся Дальневосточному медиасаммиту. Торжественная церемония выпуска открытки в обращение состоялась непосредственно перед церемонией открытия медиасаммита.

"На почтовой карточке изображены официальный логотип медиасаммита и панорамный вид на Русский мост через акваторию пролива Босфор Восточный. Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлен штемпель специального гашения с фиксированными датами...", - рассказал представитель правление федеральной почтовой связи Приморского края.

Одновременно "Почта России" открыла благотворительную площадку, где все желающие смогут принять участие во Всероссийской благотворительной акции "Дерево добра" и подарить детям, пожилым людям, проживающим в домах-интернатах, адресную подписку на периодические издания.

Программа первого дня

Будущему информационного пространства Дальнего Востока будет посвящен весь первый день работы. На более чем 40 секциях участники обсудят такие проблемы как телевидение в эпоху глобального цифрового вещания, современная интернет-журналистика, брендинг дальневосточных территорий.

Главным событием первого дня станет встреча губернатора Приморья Владимира Миклушевского с журналистами и представителями общественности, в ходе которой глава региона также ответит на вопросы жителей Приморья. Также сегодня начала работу специализированная выставка, где представлены 46 СМИ и компаний Приморского края.

Еще одну выставку подготовил ДВФУ. На Инженерной экспозиции представлены разработки молодых ученых в области робототехники и беспилотных летательных аппаратов. Эта выставка стала площадкой для запуска электронной переписи инженеров Дальнего Востока, которым предложат заполнить простую регистрационную форму для создания информационной базы инженерных кадров.

Завершит день брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики.

Дальневосточный медиасаммит проходит во Владивостоке в четвертый раз. Первый состоялся летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края.

Дальневосточный медиасаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более 2 тыс. участников. Это гости из более чем 10 регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.