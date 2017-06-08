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СМИ: в Китае скончалась одна из самых старых в мире самок большой панды

Общество
8 июня, 7:05 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

В этом году бамбуковому медведю по кличке Сусу исполнилось 34 года, что эквивалентно примерно 104 годам человеческой жизни

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ШАНХАЙ, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Старейшая самка бамбукового медведя в исследовательском центре по разведению больших панд в китайском городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) скончалась на днях. Об этом сообщает в четверг информационный портал SINA.

В этом году бамбуковому медведю по кличке Сусу исполнилось 34 года, что эквивалентно примерно 104 годам человеческой жизни. Сообщается, что, несмотря на все усилия врачей, спасти заболевшую панду не удалось. Животное скончалось 2 июня. В последнее время панда страдала от высокого давления, проблем с сердечно-сосудистой системой и печенью.

Сусу попала в зоопарк города Чэнду в 1986 году, после того как она была обнаружена травмированной в дикой природе. Панду удалось тогда спасти, но она ослепла на один глаз.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В естественных условиях осталось около 1,6 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей.

В конце декабря 2016 года в заповеднике Дуцзянянь (провинция Сычуань) скончался самый старый в мире самец большой панды по кличке Паньпань. Бамбуковому медведю был 31 год. Старейшей в мире пандой, содержащейся в неволе, считается сейчас самка по кличке Басы, в этом году она отметила свой 37 день рождения. Басы содержится в центре исследования больших панд в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь).

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