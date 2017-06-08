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Во Владивостоке до конца года завершат подключение к очистке всех попадающих в море стоков

Общество
8 июня, 7:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июня. /ТАСС

Однако, по словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, остается еще одна проблема - загрязняющие вещества, которые осели на дне бухты

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Подключение к очистным сооружениям всех стоков, загрязняющих бухту Золотой Рог во Владивостоке, завершат до конца года. Об этом сообщил на встрече с общественностью и СМИ на Дальневосточном медиасаммите губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Мы сейчас заканчиваем работу по приведением в порядок стоков. Очистные сооружения уже построены, осталось подключить к ним стоки. Но это долгий процесс из-за плотной застройки. Планируем его завершить к концу года", - сообщил Миклушевский.

Однако, по его словам, остается еще одна проблема. Это загрязняющие вещества, которые осели на дне бухты. Этой проблемой займутся ученые, которые должны обследовать бухту и дать рекомендации по ее очистке. Эти работы займут не менее года.

Ранее сообщалось, что специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) начали работы по экологической уборке бухты Золотой Рог, в ходе которых им предстоит оценить загрязненность дна, выявить источники негативного воздействия и предложить технологии очистки дна и сточных вод.

Ученым предстоит обследовать площадь в 5,2 кв. км на глубинах до 28 м. Чтобы оценить загрязненность дна бухты, его обследуют с помощью многолучевого эхолота, который позволяет "увидеть" точный рельеф. С помощью подводных роботов, магнитной съемки, бурения и отбора грунта ученые намерены определить точное местоположение затопленных объектов, состав, концентрации и объемы загрязненных грунтов.

Одновременно группа специалистов проводит обследование причалов и береговой черты, чтобы выявить источники негативного воздействия. В результате будет подготовлена 3D-модель объектов накопленного экологического ущерба.

По данным ДВФУ, основным источником загрязнения являются сточные воды. Сейчас в бухте находится порядка 25 млн куб. м загрязненного грунта и затоплено не менее пяти судов. На втором этапе работ специалисты подготовят предложения по внедрению современных очистных сооружений на основных источниках загрязнений.

Проект по очистке бухты Золотой Рог находится на личном контроле вице-премьера РФ, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

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