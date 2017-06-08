Правительство РФ утвердило паспорт проекта по развитию экспортного потенциала образования

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", основной целью которого является повышение привлекательности российского образования на международном рынке. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Ключевая цель проекта - повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт Российской Федерации", - говорится в справке к паспорту.

Для повышения привлекательности образовательных программ для иностранцев с 2021 года во всех вузах страны будет разработана и внедрена целевая модель деятельности по экспорту образования. Кроме того, планируется развивать новые совместные образовательные программы, в том числе и на английском языке, онлайн-образование для иностранцев, а также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования. Отмечается, что реализация проекта повысит статус бренда российского образования на мировом рынке, в том числе путем представления российских вузов на международных выставках, что поможет увеличить выручку от экспорта образовательных услуг.

"Также в рамках реализации приоритетного проекта предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую прием и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, процедуры въезда, выезда и пребывания зарубежных преподавателей, а также вопросы налогообложения образовательной деятельности в рамках международного сотрудничества", - отмечается на сайте правительства.

В правительстве подчеркнули, что в результате реализации проекта число иностранных студентов, обучающихся по очной форме, должно вырасти с 220 тысяч человек до 710 тысяч к 2025 году. Количество иностранных слушателей онлайн курсов российских образовательных организаций с 1,1 млн человек до 3,5 млн.

"Объемы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем в 5 раз - до более чем 373 млрд рублей в 2025 году", - заключили в правительстве.