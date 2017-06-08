Сотни сирийских школьников из "проблемных территорий" сдают выпускные экзамены в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 8 июня. /ТАСС/. Власти Сирии организовали отдельную сдачу экзаменов в столице провинции Алеппо для тех выпускников школ, которые проживают в населенных пунктах еще занятых боевиками или недавно от них освобожденных.

"Мы организовали доставку выпускников школ из населенных пунктов, где еще недавно шли ожесточенные бои и даже из занятых экстремистами сел. Сотни учеников из Манбиджа, Кобани, Кесаба, Масканы и некоторых других населенных пунктов сдадут выпускные экзамены в столице провинции", - сказал журналистам представитель департамента образования провинции Алеппо Васим Хассун.

Он отметил, что это необходимо для объективной оценки знаний школьников, которую в настоящее время не в состоянии обеспечить школы на "проблемных территориях".

По его словам, поблажек приехавшим в Алеппо не будет. Если выпускника заметят со шпаргалкой хотя бы на одном из девяти экзаменов - пересдача станет возможна только на следующий год, попытка пронести мобильный телефон и вовсе предусматривает повторную сдачу экзамена через два года.

"В моем классе обычным было расписание, согласно которому две недели в месяц мы воевали с боевиками, а оставшиеся две учились в школе", - рассказал 20-летний выпускник Али Радуин аль Найем, пришедший на экзамен по французскому языку на костылях - юноше пуля снайпера раздробила коленную чашечку.

Увидевших истинное лицо войны среди выпускников из северных районов провинции Алеппо большинство, однако все они стремятся к скорейшему возвращению к мирной жизни, хотят поступить в вузы, стать инженерами, врачами, менеджерами, сказал Хассун, отметив, что правительство Сирии предоставляет сотням из них такую возможность.