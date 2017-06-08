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Улица Ильинка в Москве станет пешеходной 11 и 12 июня

Общество
8 июня, 8:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Это связано с проведением концерта, посвященного Дню России

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичные власти закроют для проезда автомобилей улицу Ильинка 11-12 июня в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, сообщается в четверг на официальном портале мэрии Москвы со ссылкой на транспортный комплекс города.

"11 июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 08:00 до 23:00 перекроют улицу Ильинка от Биржевой до Красной площади. Это связано с проведением концерта, посвященного Дню России", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 30 июня из-за ремонтных работ ограничат движение по одной полосе Устьинской набережной у Большого Устьинского моста и Подгорской набережной в районе дома 1/15 по Котельнической набережной, до 28 августа - по 1-й Прядильной улице от дома 9 до дома 14.

Движение по двум полосам в связи с проведением строительных и ремонтных работ также ограничат до 5 июля по Лубянскому проезду от пересечения с Лучниковом переулком до дома 9/2, до 31 января 2018 года - по Рязанскому проспекту в районе дома 2/2.

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