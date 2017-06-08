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Спасатели возводят дамбу для защиты жилых домов в подтопленном поселке на Ямале

Общество
8 июня, 9:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

За последние сутки было подтоплено 23 дома

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС возводят дамбу длиной 150 метров для защиты подтопленного поселка Овгорт в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Количество пострадавших от паводка жилых домов увеличилось за сутки с восьми до 23, сообщили в четверг в пресс-службе ямальского управления МЧС России. По данным синоптиков, в ближайшее время прогнозируется подтопление населенных пунктов и в соседнем Ненецком округе.

"Проводятся работы по укреплению дамбы из щебня и мешков с песком по улице Советская вдоль береговой полосы в поселке Овгорт Шурышкарского района. Уже использовано 60 тонн щебня и 300 мешков с песком. Планируется укрепить примерно 150 метров в длину, на данный момент отсыпано 40 метров", - сказали в МЧС.

По данным министерства, в результате притока воды в горные ручьи произошло подмывание береговой части поселка, что привело к подтоплению 23 домов и 13 придворовых территорий. Как сообщили в администрации муниципалитета, где введен режим ЧС из-за паводка, в пункте временного размещения находятся восемь человек, в том числе шесть детей, остальные разместились у родственников. "Организована охрана общественного порядка, а также сохранность имущества и домашней живности", - добавили там.

Уровень воды в реке Сыня составляет 717 см, это больше критической отметки на 17 см. По прогнозам гидрологов, вода будет прибывать в ближайшие дни на всей территории ЯНАО, так как в регионе произошло резкое потепление. Температура воздуха достигает плюс 20 градусов, на реках активно идет ледоход, тает снег и ледники в горах.

"За сутки уровень воды в реке Надым поднялся на 10 см и сейчас составляет 390 см. До сих пор остается подтопленным участок трассы "Надым - Новый Уренгой", но воду самостоятельно преодолевает грузовой автотранспорт, УАЗы и легковые автомобили повышенной проходимости", - уточнили в администрации Надымского района.

Ситуация в соседнем НАО

Накануне ледоход достиг соседнего Ненецкого автономного округа (НАО). По данным Севгидромета, несколько районов в регионе Нарьян-Мара - Качгорт, Малый Качгорт, поселок Сахалин, поселок Совхоз, Старый аэропорт и Мирный - могут быть затоплены в ближайшие дни из-за паводка на реке Печора.

"Гидрометцентр предупреждает о возможности подтопления территорий в ближайшие выходные, в том числе есть риск подтопления и жилых домов. Такой уровень воды не снизить подсыпкой земли, как это происходило в прошлые годы. Мы готовимся к той ситуации, что паводок будет выше, чем обычно, и к возможной эвакуации жителей. В свою очередь жители Нарьян-Мара тоже должны быть готовы к этому", - цитирует пресс-служба мэра Нарьян-Мара Олега Белака.

По данным Севгидромета, 10-12 июня вода может подняться до опасных для Нарьян-Мара отметок - 600-630 см, что выше неблагоприятного уровня. Как сообщил глава города, на период подтопления территорий в Нарьян-Маре и введения чрезвычайной ситуации начнет действовать специальная схема размещения сил и средств, будет пересматриваться транспортное сообщение. Причины резкого подъема воды - быстрое повышение температуры воздуха, высокие снегозапасы и выпадение осадков в виде дождя.

Также 7 июня режим ЧС в связи с угрозой подтоплений введен в поселке Харута Ненецкого автономного округа (НАО). Вода уже начала заходить на придомовые территории 48 домов, 17 из которых - жилые. Здесь проживают 48 человек, в том числе 16 детей. Продукты питания, питьевая вода, медикаменты и предметы первой необходимости в Харуте имеются в достаточном количестве.

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