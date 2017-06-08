Росгосстрах оценил ущерб от шквала в Московском регионе в 25 млн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Страховая компания "Росгосстрах" предварительно оценила в 25 млн рублей ущерб от шквала в Московском регионе 29 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн рублей, в том числе в 19 млн рублей - ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей - ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско", - говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.