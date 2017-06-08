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Росгосстрах оценил ущерб от шквала в Московском регионе в 25 млн рублей

Общество
8 июня, 10:00 UTC+3

Ущерб домам и имуществу клиентов оценивается в 19 млн рублей, автовладельцам с полисами каско - в 6 млн рублей, говорится в сообщении компании

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Страховая компания "Росгосстрах" предварительно оценила в 25 млн рублей ущерб от шквала в Московском регионе 29 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн рублей, в том числе в 19 млн рублей - ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей - ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско", - говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

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