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Голодец: почти 100% услуг по диализу в РФ оказывает негосударственный сектор

Общество
8 июня, 11:00 UTC+3 МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Вице-премьер отметила, что негосударственный сектор во многих областях успешно конкурирует с государственным, предоставляя услуги высокого качества

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Услуги по диализу почти во всех регионах оказываются негосударственным сектором, сообщила в четверг вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на открытии Второго форума социальных инноваций регионов.

"Например, с услугой диализа исторически получилось так, что практически во всех субъектах РФ это негосударственная услуга в системе нашего здравоохранения. 93% этих услуг оказываются негосударственным сектором", - сказала она.

Голодец также отметила, что это не единственная сфера, где значительная часть услуг оказывается негосударственным сектором в здравоохранении и в социальной защите.

"Негосударственный сектор во многих социальных областях успешно конкурирует с государственным и предоставляет услуги высокого качества", - добавила она.

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Голодец, Ольга Юрьевна
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