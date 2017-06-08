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Памфилова любит песни Высоцкого и работу в огороде

Общество
8 июня, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Председатель Центризбиркома также рассказала, что любит творчество Игоря Талькова и "Наутилус Помпилиус"

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что из музыки больше всего любит песни Владимира Высоцкого, Игоря Талькова и "Наутилус Помпилиус", а в свободное время работает в огороде.

"Наутилус Помпилиус" обожаю. Вне конкуренции Высоцкий, у меня на этом ребенок вырос. Я фанат абсолютный", - сказала она в эфире радиостанции "Наше радио".

По словам Памфиловой, в "конфетно-букетный период" ее отношений с мужем, его друг, работавший осветителем в Театре на Таганке, доставал им билеты на спектакли с участием Владимира Высоцкого. Кроме того, глава ЦИК отметила, что любит творчество Игоря Талькова.

При этом Памфилова призналась, что на рок-концерте в последний раз была "в позапрошлой жизни", "когда был Советский Союз". "Скоро, возможно, внучка будет меня брать на какие-то концерты", - добавила она.

По словам Памфиловой, под музыку она делает все домашние дела. Также она любит поработать в огороде. "Я придумала специальные грядки, чтобы не наклоняться, приподнятые", - сказала она.

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Памфилова, Элла Александровна
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