Памфилова любит песни Высоцкого и работу в огороде

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что из музыки больше всего любит песни Владимира Высоцкого, Игоря Талькова и "Наутилус Помпилиус", а в свободное время работает в огороде.
"Наутилус Помпилиус" обожаю. Вне конкуренции Высоцкий, у меня на этом ребенок вырос. Я фанат абсолютный", - сказала она в эфире радиостанции "Наше радио".
По словам Памфиловой, в "конфетно-букетный период" ее отношений с мужем, его друг, работавший осветителем в Театре на Таганке, доставал им билеты на спектакли с участием Владимира Высоцкого. Кроме того, глава ЦИК отметила, что любит творчество Игоря Талькова.
При этом Памфилова призналась, что на рок-концерте в последний раз была "в позапрошлой жизни", "когда был Советский Союз". "Скоро, возможно, внучка будет меня брать на какие-то концерты", - добавила она.
По словам Памфиловой, под музыку она делает все домашние дела. Также она любит поработать в огороде. "Я придумала специальные грядки, чтобы не наклоняться, приподнятые", - сказала она.