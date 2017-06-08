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Власти закрыли нелегальные маршруты автобусов из Москвы в Санкт-Петербург и Владимир

Общество
8 июня, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Кроме того, были закрыты нелегальные маршруты из Москвы в Чебоксары, Иваново, Кольчугино, а также в Ереван и Тбилиси

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" столицы вместе с управлениями государственного автодорожного надзора по Москве и Московской области, ГИБДД и МАДИ закрыли нелегальные маршруты автобусов из Москвы в Санкт-Петербург и ряд других городов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Особенно опасны рейсы на дальние расстояния - прекращена работа нелегальных маршрутов из Москвы в Санкт-Петербург, Чебоксары, Владимир, Иваново, Кольчугино, Ереван и Тбилиси", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2017 года власти ликвидировали 186 нелегальных автобусных маршрутов в Москве, что в что в 2 раза превышает результат 2016 года. 482 компании, которые нелегально работали на городских, междугородних и международных автобусных рейсах, привлечены к административной ответственности. За нарушения транспортного законодательства власти арестовали почти 2 тыс. автобусов.

Большинство нелегальных маршрутов дублируют рейсы официальных перевозчиков, следуя из Москвы в Московскую область, например, в Подольск, Балашиху, Мытищи, Люберцы, добавили в пресс-службе.

"Прежде всего, нелегальные перевозчики создают опасность для пассажиров, работая на заведомо неисправных автобусах, нарушая режим труда и отдыха для водителей, из экономии отказываясь от страхования жизни и здоровья пассажиров", - приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Сергея Дьякова.

Самые распространенные нарушения нелегальных перевозчиков Московского региона - перевозка без необходимого согласования и отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров. "Нарушители систематически выпускают на линию автобусы с поломками, при наличии которых эксплуатация запрещена. С начала года обнаружено 147 автобусов с неисправным рулевым управлением и тормозной системой", - отмечается в сообщении. Такие перевозчики устанавливают в салоне автобуса дополнительные места и "лежаки", что противоречит транспортной безопасности и увеличивает риск травмирования даже при незначительном ДТП, отметили в организации.

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