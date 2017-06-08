Матвиенко: лишь треть россиян позитивно оценивает изменения в здравоохранении

КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Только треть жителей России позитивно оценивает изменения, которые произошли в системе здравоохранения и в сфере социального обслуживания. Об этом сообщила в четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе второго Форума социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске.

Она отметила, что по заказу Совета Федерации аналитический центр НАФИ выяснил отношение граждан к изменениям в социальной сфере. "Оказалось, что 64% опрошенных положительно оценивают изменения в области физкультуры и спорта, почти половина удовлетворена ими в молодежной политике и образовании. Но только треть россиян позитивно оценили процессы в здравоохранении и социальном обслуживании", - сказала Матвиенко, не уточнив, сколько человек и где приняли участие в анкетировании.

Как отметила председатель Совфеда, необходимо добиться того, чтобы "в любой точке страны граждане имели возможность жить достойно, не испытывали дискомфорта из-за разницы в качестве образования, доступности социального обслуживания, в уровне медицинской помощи". "Чтобы каждому был обеспечен стандарт благополучия", - подчеркнула Матвиенко.