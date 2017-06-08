Матвиенко: лишь треть россиян позитивно оценивает изменения в здравоохранении

SpaceX совершит запуск орбитального самолета для ВВС США в августеКосмос 8 июня, 11:29
Мутко: этап "Бриллиантовой лиги" в Риме даст легкоатлетам РФ нужную конкуренцию перед ЧМСпорт 8 июня, 11:25
Число жертв терактов в Иране увеличилось до 16Международная панорама 8 июня, 11:20
Плющенко: Сотникова определится с продолжением карьеры в ближайшие неделиСпорт 8 июня, 11:19
Памфилова любит песни Высоцкого и работу в огородеОбщество 8 июня, 11:14
Геркус: "Локомотив" предлагает "Краснодару" разные варианты по АриСпорт 8 июня, 11:14
Россия поделится своими наработками по диверсификации ОПК с партнерами по ОДКБАрмия и ОПК 8 июня, 11:13
Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибкеСпорт 8 июня, 11:04
Захарова посоветовала США тщательнее планировать авиаудары в СирииПолитика 8 июня, 11:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Только треть жителей России позитивно оценивает изменения, которые произошли в системе здравоохранения и в сфере социального обслуживания. Об этом сообщила в четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе второго Форума социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске.
Она отметила, что по заказу Совета Федерации аналитический центр НАФИ выяснил отношение граждан к изменениям в социальной сфере. "Оказалось, что 64% опрошенных положительно оценивают изменения в области физкультуры и спорта, почти половина удовлетворена ими в молодежной политике и образовании. Но только треть россиян позитивно оценили процессы в здравоохранении и социальном обслуживании", - сказала Матвиенко, не уточнив, сколько человек и где приняли участие в анкетировании.
Как отметила председатель Совфеда, необходимо добиться того, чтобы "в любой точке страны граждане имели возможность жить достойно, не испытывали дискомфорта из-за разницы в качестве образования, доступности социального обслуживания, в уровне медицинской помощи". "Чтобы каждому был обеспечен стандарт благополучия", - подчеркнула Матвиенко.