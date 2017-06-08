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Путин рассчитывает, что на Форуме инноваций рассмотрят вопрос снятия барьеров в соцработе

Общество
8 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Синергия государства, НКО, бизнес-структур и активных граждан - основа успешного развития социальной сферы, подчеркнул президент страны

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Второго форума социальных инноваций регионов в Красногорске и поздравил их с Днем социального работника. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш форум состоялся как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга проблем, связанных с формированием социальной политики государства, модернизацией социальной инфраструктуры в различных субъектах Российской Федерации, демонстрацией лучшего регионального опыта и практик. И конечно, приоритетное внимание в повестке мероприятия отводится вопросам совершенствования законодательства и правового регулирования государственно-частного партнерства", - говорится, в частности, в приветственной телеграмме главы государства.

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"Рассчитываю, что в ходе серьезных, содержательных дискуссий будут предложены эффективные модели, снимающие барьеры в социальной работе для волонтерских, добровольческих и благотворительных фондов, социально ориентированных некоммерческих организаций. Синергия государства, НКО, бизнес-структур и активных граждан на этом важнейшем направлении - основа успешного развития социальной сферы, а значит, повышения качества жизни людей", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что встреча пройдет в конструктивном ключе, и пожелал участникам форума всего самого доброго.

Второй Форум социальных инноваций регионов, на котором представлены все 85 субъектов России, проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Всего в рамках форума работают четыре дискуссионные площадки. Первая посвящена роли инноваций в повышении качества социальных услуг, вторая - участию негосударственных организаций в социальной сфере и поддержке НКО, третья - роли бизнеса в социальном развитии регионов, четвертая - управлению и менеджменту в социальной сфере. В этом году организаторами форума выступают Совет Федерации, Минэкономразвития, Минтруд, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.

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