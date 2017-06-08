Минздрав увеличивает объемы востребованной высокотехнологичной помощи

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ увеличивает объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, и в 2017 году надеется оказать ее миллиону пациентов, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии Второго форума социальных инноваций регионов.
"За 10 лет объемы высокотехнологичной помощи увеличились в 16 раз, и каждый год увеличиваем объемы высоких технологий особенно по тем направлениям, которые наиболее востребованы гражданами нашей страны: стентирование коронарных сосудов, эндопротезирование крупных суставов, ЭКО и другие", - сказала министр.
Кроме того, по словам Скворцовой, Министерство здравоохранения последовательно внедряет самые современные технологии во все процессы оказания медицинской помощи. Некоторые виды высокотехнологичной помощи уже перешли из плановой в экстренную. В планах у министерства - к 2019 году полностью покрыть потребность населения РФ в этом виде медпомощи.
В 2016 году 963 тыс. пациентов получили высокотехнологичную помощь в РФ. "В этом году мы надеемся превысить 1 млн", - добавила министр.