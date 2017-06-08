Минэкономразвития подготовило план развития волонтерства в РФ

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) подготовило программу развития волонтерства в стране, сообщил в четверг глава МЭР Максим Орешкин, вступая на Втором форуме социальных инноваций регионов.

"В настоящее время Минэкономразвития совместно с АСИ и общественной палатой в соответствии с поручением президента завершило разработку плана по развитию волонтерства в Российской Федерации. Вчера документ подписал, он был внесен на утверждение в правительство РФ", - сказал Орешкин.

Он отметил, что основной приоритет плана - поддержка волонтерского движения среди учащихся, граждан зрелого и пожилого возраста, а также развитие корпоративного добровольчества.

Орешкин подчеркнул, что за последние годы также возрос сектор социальных некоммерческих организаций. "Если посмотреть динамику за последние 5 лет, масштаб деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций существенно вырос, чему способствуют реализуемые механизмы государственной поддержки. Количество таких организаций с 2012 года увеличилось на 40% - до 140 тыс., а число занятых в них добровольцев выросло вдвое до 3,5 млн человек", - сказал глава МЭР.