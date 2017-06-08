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Медведев направил приветствие участникам Второго форума социальных инноваций регионов

Общество
8 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Глава кабмина подчеркнул, что правительство совместно с региональными властями делают все от них зависящее, чтобы поддержать общественно значимые инициативы

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам, организаторам и гостям Второго форума социальных инноваций регионов в Красногорске. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Сегодня в Подмосковье собрались представители практически всех регионов, чтобы обменяться опытом реализации наиболее успешных социальных проектов. Ваша работа имеет большое значение для всей страны, ведь согласно Конституции Россия является социальным государством, где высшей ценностью провозглашены достойная жизнь и свободное развитие человека. В последнее время к решению этой важнейшей государственной задачи все активнее подключаются бизнес и некоммерческие организации", - говорится в приветственной телеграмме.

Медведев подчеркнул, что правительство совместно с региональными властями делают все от них зависящее, чтобы поддержать общественно значимые инициативы. "Мы создаем условия для продвижения социального предпринимательства и институтов благотворительности, внедрения в эту сферу инновационных технологий и привлечения волонтеров. Поддержку получают новые идеи, которые делают доступными медицинские и образовательные услуги, способствуют развитию здравоохранения, культуры, спорта и других социально значимых сфер", - отметил он.

"Главное, что в результате нашей совместной работы повышается качество жизни людей, в первую очередь тех, кто нуждается в помощи, особом уходе и душевном тепле", - уверен Медведев. В заключение премьер-министр поздравил участников форума и всех социальных работников России с профессиональным праздником и пожелал им удачи, здоровья и всего самого доброго.

Второй форум социальных инноваций регионов, на котором представлены все 85 субъектов России, проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Всего в рамках форума работают четыре дискуссионные площадки. Первая посвящена роли инноваций в повышении качества социальных услуг, вторая - участию негосударственных организаций в социальной сфере и поддержке НКО, третья - роли бизнеса в социальном развитии регионов, четвертая - управлению и менеджменту в социальной сфере. В этом году организаторами форума выступают Совет Федерации, Минэкономразвития, Минтруд, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.

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