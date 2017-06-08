Минтруд разрабатывает информационный портал для инвалидов

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Минтруд готовит специализированный информационный портал и создает реестр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который позволит инвалидам общаться между собой и получать необходимые справки, сообщил глава министерства Максим Топилин на открытии Второго форума социальных инноваций регионов.
"Мы очень серьезно идем по направлению информационных услуг, цифровизации, то, что мы сегодня посмотрели - это Федеральный реестр инвалидов. Это не просто база данных, задача заключается в том, чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды могли иметь специализированный портал для общения, для того, чтобы они не ходили по учреждениям, для того чтобы они могли через электронные услуги получать все справки. Мы должны минимизировать все барьеры для них", - сказал он.
Второй форум социальных инноваций регионов проходит 8 и 9 июня в подмосковном Красногорске.