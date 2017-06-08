Минтруд выступил за частно-государственное партнерство в строительстве домов престарелых

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Минтруд предложил поддержать проект частно-государственного партнерства при строительстве учреждений по социальному обслуживанию пожилых людей в рамках формирования федерального бюджета на 2018-2020 годы. Об этом сообщил глава министерства Максим Топилин на Втором форуме социальных инноваций регионов.
"Мы в этом году первый раз начали из федерального бюджета субсидировать региональные проекты государственно-частного партнерства по строительству учреждений по социальному обслуживанию пожилых людей. Это первый проект. Я бы хотел попросить здесь и Валентину Ивановну Матвиенко (спикера Совета Федерации - прим. ТАСС) и Александра Дмитриевича Жукова (первый вице-спикер Госдумы - прим. ТАСС) при формировании бюджета на 18-20 годы поддержать наше предложение. Давайте при формировании бюджета мы это учтем, это дешевле, чем строить за счет государства", - сказал он.