На ликвидацию последствий паводка на Ставрополье выделят 1 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около миллиарда рублей на ликвидацию последствий майского паводка в Ставропольском крае, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Глава кабинета министров назвал еще несколько направлений распределения других субсидий.

"Почти миллиард рублей выделяем правительству Ставропольского края на ликвидацию последствий майского паводка, деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от стихийного бедствия", - сказал председатель правительства.

По его словам, "около 500 млн рублей направляются на реализацию российского международного проекта по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до пяти лет". "В наших ведущих научных медицинских центрах пройдет много семинаров для практической подготовки специалистов из разных стран", - уточнил Медведев.

Премьер отметил, что "около 600 млн рублей выделяются Мордовии и Воронежской области, чтобы поддержать набранные темпы жилищного строительства". Ассигнования пойдут на строительство примерно 200 тыс. кв. м жилья и инфраструктурных объектов. "Еще около 350 млн рублей выделяем Владимирской области на завершение строительство школы, школа рассчитана на 1200 мест, к сожалению, стройка затянулась на несколько лет и нужно сдвинуть ее с мертвой точки", - подчеркнул Медведев.

Кроме того правительство РФ распределяет субсидии регионам "на реконструкцию старых и строительство новых учреждений здравоохранения", - добавил глава кабинета министров.