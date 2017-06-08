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На ликвидацию последствий паводка на Ставрополье выделят 1 млрд рублей

Общество
8 июня, 12:36 дата обновления: 8 июня, 13:07 UTC+3

Премьер-министр РФ уточнил, что деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от стихийного бедствия

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около миллиарда рублей на ликвидацию последствий майского паводка в Ставропольском крае, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Глава кабинета министров назвал еще несколько направлений распределения других субсидий.

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"Почти миллиард рублей выделяем правительству Ставропольского края на ликвидацию последствий майского паводка, деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от стихийного бедствия", - сказал председатель правительства.

По его словам, "около 500 млн рублей направляются на реализацию российского международного проекта по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до пяти лет". "В наших ведущих научных медицинских центрах пройдет много семинаров для практической подготовки специалистов из разных стран", - уточнил Медведев.

Премьер отметил, что "около 600 млн рублей выделяются Мордовии и Воронежской области, чтобы поддержать набранные темпы жилищного строительства". Ассигнования пойдут на строительство примерно 200 тыс. кв. м жилья и инфраструктурных объектов. "Еще около 350 млн рублей выделяем Владимирской области на завершение строительство школы, школа рассчитана на 1200 мест, к сожалению, стройка затянулась на несколько лет и нужно сдвинуть ее с мертвой точки", - подчеркнул Медведев.

Кроме того правительство РФ распределяет субсидии регионам "на реконструкцию старых и строительство новых учреждений здравоохранения", - добавил глава кабинета министров.

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