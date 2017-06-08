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Фонд соцпредпринимательства поспособствует развитию культуры бизнеса в России

Общество
8 июня, 13:05 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 8, июня. /ТАСС

Фонд будет выполнять роль навигатора в системе поддержки предпринимательства в соцсфере, оказывать методическое и информационное сопровождение проектов

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Фонд социального предпринимательства РФ планирует оказывать методическое и информационное сопровождение бизнес- проектов, а также проводить обучение специалистов, которые будут помогать предпринимателям. Это поспособствует развитию культуры ведения своего дела в России, сообщила в четверг генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Фонд будет выполнять роль навигатора в системе поддержки предпринимательства в социальной сфере, оказывать методическое и информационное сопровождение проектов. Необходимо формировать культуру ведения своего дела в обществе в целом", - сказала Чупшева в ходе Второго форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, для этого фонд будет привлекать региональные бизнес-структуры, такие как ресурсные центры и центры инноваций. Фонд также планирует заниматься обучением специалистов, которые будут оказывать содействие бизнесу - первая образовательная программа стартует на следующей неделе, отметила Чупшева.

Как ранее сообщалось, Фонд поддержки социального предпринимательства появится в России в ближайшее время. Он будет тиражировать лучшие практики, образовательные программы, создавать модели акселерационных программ. Как ранее говорила ТАСС Чупшева, в России уже сформировался пул "регионов-первопроходцев", лидеров в развитии социального предпринимательства, которые уделяют этому большое внимание, создают инфраструктуру. В их числе она назвала Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Башкортостан, Пермский край, Мурманскую и Ульяновская области, Санкт-Петербург.

Второй форум социальных инноваций регионов в этом году организован Советом Федерации, Минэкономразвития РФ, Минтрудом РФ, правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив. Первый форум состоялся в 2015 году в Омске и объединил 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.

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