Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Незаконным мигрантам запретили работать на кладбищах Москвы

Общество
8 июня, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Правительство Москвы выпустило соответствующее постановление, в котором утверждается порядок выдачи разрешений на установку намогильных сооружений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новые правила по установке могильных сооружений на кладбищах начали действовать в Москве. Как сообщил журналистам замруководителя столичного департамента торговли и услуг Алексей Старцев, теперь для оказания данной услуги запрещено приглашать незаконных мигрантов, кроме того, администрация не сможет затягивать сроки по установке памятников и демонтировать их без решения суда.

"30 мая правительство Москвы выпустило новое постановление, которое утверждает понятный и простой порядок выдачи разрешений на установку намогильных сооружений. Данные нововведения исключают предпосылки для злоупотреблений со стороны администрации кладбищ, которые могли раньше затягивать сроки и просить лишние документы. Также это не позволяет недобросовестным ответственным за захоронение пользоваться услугами незаконных мигрантов, которые снимают ограду с одного места захоронения и ставят на другое", - сказал он.

Ответственные за захоронения теперь не смогут затягивать сроки установки намогильных сооружений. "Механизм контроля не позволит при установке намогильных сооружений наносить вред как инфраструктуре кладбища, так и другим захоронениям, а также использовать механизмы и материалы, которые могут потенциально наносить вред посетителям кладбища и экологии", - пояснил Старцев.

Нововведение запрещает администрации кладбища демонтировать установленные намогильные сооружения без решения суда. "Ранее такое полномочие существовало, но этой оговорки не было", - подчеркнул он.

Подводя итоги, Старцев отметил, что новые правила "защищают права владельцев намогильных сооружений, ведут к оздоровлению криминогенной обстановки вокруг кладбища по причине того, что создаются условия, препятствующие привлечению незаконных мигрантов к установке намогильных сооружений". Также нововведения поддерживают добросовестных поставщиков, которые физически ранее не могли конкурировать с незаконными участниками рынка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
2
Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"
3
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
7
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами
Темы дня
Загрузка...
Реклама