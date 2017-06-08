Незаконным мигрантам запретили работать на кладбищах Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новые правила по установке могильных сооружений на кладбищах начали действовать в Москве. Как сообщил журналистам замруководителя столичного департамента торговли и услуг Алексей Старцев, теперь для оказания данной услуги запрещено приглашать незаконных мигрантов, кроме того, администрация не сможет затягивать сроки по установке памятников и демонтировать их без решения суда.

"30 мая правительство Москвы выпустило новое постановление, которое утверждает понятный и простой порядок выдачи разрешений на установку намогильных сооружений. Данные нововведения исключают предпосылки для злоупотреблений со стороны администрации кладбищ, которые могли раньше затягивать сроки и просить лишние документы. Также это не позволяет недобросовестным ответственным за захоронение пользоваться услугами незаконных мигрантов, которые снимают ограду с одного места захоронения и ставят на другое", - сказал он.

Ответственные за захоронения теперь не смогут затягивать сроки установки намогильных сооружений. "Механизм контроля не позволит при установке намогильных сооружений наносить вред как инфраструктуре кладбища, так и другим захоронениям, а также использовать механизмы и материалы, которые могут потенциально наносить вред посетителям кладбища и экологии", - пояснил Старцев.

Нововведение запрещает администрации кладбища демонтировать установленные намогильные сооружения без решения суда. "Ранее такое полномочие существовало, но этой оговорки не было", - подчеркнул он.

Подводя итоги, Старцев отметил, что новые правила "защищают права владельцев намогильных сооружений, ведут к оздоровлению криминогенной обстановки вокруг кладбища по причине того, что создаются условия, препятствующие привлечению незаконных мигрантов к установке намогильных сооружений". Также нововведения поддерживают добросовестных поставщиков, которые физически ранее не могли конкурировать с незаконными участниками рынка.