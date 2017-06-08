"Норникель" очистит район Надеждинского завода от накопленных со времен СССР загрязнений

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КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. "Норникель" до конца 2018 года планирует очистить от загрязнений, накопленных еще со времен СССР, район Надеждинского металлургического завода на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Объем работ значительный, так как эта проблема копилась с советских времен. Планируем до конца 2018 года, с поправкой на погодные условия, убрать скопившиеся отложения в районе Надеждинского завода. Только в прошлом году было вывезено на хвостохранилище 120 тысяч кубометров грунта, в этом году планируем вывезти еще 150 тысяч кубометров. Также в наших планах озеленение этих территорий", - приводит пресс-служба слова замдиректора Заполярного филиала "Норникеля" Виктора Иванова.
Ранее компания провела реконструкцию хвостохранилища и пульпопровода цеха гидрометаллургии Надеждинского металлургического завода. Инвестиции составили более 1 млрд руб. Использование наиболее современных технологий позволило обеспечить надежность эксплуатации пульпопровода, исключить возможность аварий и протечек.
Также в компании отмечается, что в связи с началом паводкового сезона в Норильском промышленном районе усилен контроль за гидротехническими сооружениями и трубопроводами металлургического завода.
Компания "Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.