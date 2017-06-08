Жертвами эпидемии холеры в Йемене стали почти 800 человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 798 человек погибли в результате эпидемии холеры в Йемене, а число предполагаемых случаев заболевания составило более 100 тысяч.

Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"На сегодняшний день зафиксировано 101 тыс. 820 предполагаемых случаев заболевания холерой и 789 летальных исходов, зарегистрированных в 19 провинциях", - сказал он.

2 июня сообщалось, что из-за холеры в Йемене погибли более 570 человек, а число заболевших составило около 70 тыс.

В апреле в Женеве прошла международная донорская конференция по Йемену, в ходе которой около 20 государств пообещали выделить $1,1 млрд на оказание помощи жителям охваченной конфликтом страны. Наибольшую сумму - более $170 млн - обязалась выделить Великобритания, которая поставляет оружие коалиции во главе с Саудовской Аравией. Россия пообещала перечислить $1 млн. На данный момент, по данным ООН, обещанные средства перечислили 15 государств, включая РФ.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года альянса, возглавляемого Саудовской Аравией.