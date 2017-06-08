В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов внесен на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).
В частности, проектом предполагается "установить запрет обеспечивать использование на территории РФ информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен". Также с целью исполнения владельцами таких сетей, систем и программ указанного запрета планируется "предоставлять им доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России".
За неисполнение требования Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней депутаты предлагают наказывать ограничением доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, системам, программам для ЭВМ, используемым для "обхода блокировок".
По словам авторов, цель поправок - "предотвращение наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок". К таким последствиям относятся "распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав, и так далее)". При этом не исключается возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке.
Одновременно разработчики предлагают возложить на операторов поисковых систем в интернете "обязанность прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные в России информационные ресурсы".
Одновременно те же авторы внесли на рассмотрение поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно им, неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о заблокированных в РФ сайтах, будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Такие же санкции предусмотрены за неисполнение поисковиком обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы.
В пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных, депутаты напоминают, что ограничение доступа к тем или иным сайтам применяется "с целью оказать воздействие на поведение субъектов информационных правоотношений, а именно пресечь распространение информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России, а также обеспечить исполнение установленных законом требований".
При этом сложившаяся с 2012 года практика применения меры выявила "недостаточную эффективность блокировок - полностью достичь целей не удается", констатируют парламентарии. По их словам, это обусловлено, в частности, возможностью "обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач поисковых систем", а также "возможностью использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам". Так, сейчас на операторов интернет-поисковиков не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты.
"С целью получения доступа к заблокированным информационным ресурсам используются технологии, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети и прочее", - говорится в пояснительной записке.
"Технологии направления трафика российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании", - подчеркивают авторы законопроекта.