В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект о запрете использования в РФ технологий для просмотра заблокированных сайтов внесен на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

В частности, проектом предполагается "установить запрет обеспечивать использование на территории РФ информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен". Также с целью исполнения владельцами таких сетей, систем и программ указанного запрета планируется "предоставлять им доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России".

За неисполнение требования Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней депутаты предлагают наказывать ограничением доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, системам, программам для ЭВМ, используемым для "обхода блокировок".

По словам авторов, цель поправок - "предотвращение наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок". К таким последствиям относятся "распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав, и так далее)". При этом не исключается возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке.

Одновременно разработчики предлагают возложить на операторов поисковых систем в интернете "обязанность прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные в России информационные ресурсы".

Штрафы для операторов поисковиков

Одновременно те же авторы внесли на рассмотрение поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно им, неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о заблокированных в РФ сайтах, будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Такие же санкции предусмотрены за неисполнение поисковиком обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы.

Нынешняя практика неэффективна

В пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных, депутаты напоминают, что ограничение доступа к тем или иным сайтам применяется "с целью оказать воздействие на поведение субъектов информационных правоотношений, а именно пресечь распространение информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России, а также обеспечить исполнение установленных законом требований".

При этом сложившаяся с 2012 года практика применения меры выявила "недостаточную эффективность блокировок - полностью достичь целей не удается", констатируют парламентарии. По их словам, это обусловлено, в частности, возможностью "обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач поисковых систем", а также "возможностью использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам". Так, сейчас на операторов интернет-поисковиков не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты.

"С целью получения доступа к заблокированным информационным ресурсам используются технологии, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети и прочее", - говорится в пояснительной записке.

"Технологии направления трафика российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании", - подчеркивают авторы законопроекта.